53-летняя Наоми Кэмпбелл появилась на обложке журнала в трусах

53-летняя модель Наоми Кэмпбелл снялась для обложки журнала в трусах и рубашке. Кадры со съемок появились в соцсетях.

Наоми Кэмпбелл представила свежий выпуск журнала Elle, став героиней его обложки. Она позировала в белой рубашке и трусах, сделав классическую прическу с прямыми волосами и нюдовый макияж. На других снимках она восхитительно выглядит в черном платье, кожаном тренче, джинсовых шортах, рубашке с галстуком и свитере с высоким воротником.

Напомним, что в мае 2021 года Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью, показав свою дочь. Супермодель поделилась этой радостью в социальных сетях и выразила благодарность за то, что малышка выбрала ее своей мамой. В феврале 2022 года она и ее дочь украсили обложку британского Vogue. Летом прошлого года Кэмпбелл также объявила о рождении сына, однако лицо младенца осталось скрытым от общественности.

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