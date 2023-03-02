64-летняя певица Мадонна начала встречаться с накаченным 29-летним тренером своего ребенка

Совсем недавно общественность активно обсуждала роман 64-летней Мадонны с 23-летним мужчиной-моделью Эндрю Дарнеллом, а теперь появились новости, что американская певица нашла себе нового бойфренда. Он старше предыдущего, но ненамного. Спортсмен по имени Джош Поппер младше артистки на 35 лет.

По информации издания Daily Mail, новый любовный интерес исполнительницы работает тренером по боксу, и познакомились они благодаря ребенку Мадонны, который ходит к нему на занятия в Нью-Йорке. Слухи об отношениях между ними появились после серии снимков, на которых пара мило обнималась. Также на одном из кадров певица прижималась губами к плечу спортсмена, что явно, по мнению поклонников, указывает не на простые дружеские чувства между ними.

Отметим, что ни Мадонна, ни Джош не прокомментировали свой роман. Они не стали его подтверждать, но и не отрицали возможности вспыхнувших чувств друг к другу. Однако источники, приближенные к артистке, сообщили СМИ, что она действительно встречается с боксером.

Ранее Мадонна подверглась жесткой критике в Сети из-за своего внешнего вида. На премии «Грэмми» в этом году поклонники не узнали кумира и заявили, что она явно перестаралась с пластическими операциями. Хейтеры подчеркивали, что в Интернете певица публикует только идеальные снимки, которые тщательно обрабатывает, а в жизни ее лицо оставляет желать лучшего. Больше всего фанатов насторожило ее опухшее лицо и перетянутая кожа, из-за чего у нее «съехали» брови. По мнению косметологов, это могло произойти из-за частых процедур по омоложению и «уколов красоты».

Однако прибывшего на «Грэмми» российского певца Филиппа Киркорова нисколько не смутил внешний вид Мадонны. Он оказался под большим впечатлением от мероприятия, и его не расстроил тот факт, что сама певица, проходя мимо него, совершенно его проигнорировала.