Одетого с головы до ног в Versace Филиппа Киркорова унизила Мадонна на премии «Грэмми»

В Лос-Анджелесе завершилась 65-я церемония премии «Грэмми». Среди гостей мероприятия оказался и Филипп Киркоров, отдыхающий в эти дни в США. Ради этого события российский певец даже пропустил отечественный «Золотой граммофон», прошедший в минувшее воскресенье в Санкт-Петербурге.

Артист в личном блоге делился с подписчиками не только видео из зрительского зала, но и эксклюзивным бэкстейджем. Филипп, полностью одетый в бред Versace, встретился за кулисами с американской певицей Мадонной, но та прошла мимо него, даже не посмотрев в его сторону. По всей видимости, звезда посчитала его недостойным ее внимания. Сам же Киркоров никак не ответил на такое унижение, лишь молча проводил исполнительницу взглядом.

Отметим, что на церемонии многие поклонники не узнали Мадонну, так как ее лицо было без единой морщины. В результате многочисленных пластических операций ее кожа сильно натянулась, из-за чего даже «съехали» брови. В Сети пользователи уже раскритиковали певицу и попросили ее немедленно отказаться от «уколов красоты».

Ранее Филипп Киркоров показал свой отпуск в США в окружении загорелых мужчин.