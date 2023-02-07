Опухшая Мадонна с перетянутой кожей напугала поклонников на премии «Грэмми»

64-летняя Мадонна никогда не скрывала, что пользуется услугами косметологов и пластических хирургов. Звезда стареть не хочет и не собирается, и чтобы сохранить свою молодость она готова на все. Долгое время артистка не появлялась на публике, и фанаты могли видеть ее только по идеальным фотографиям в социальных сетях. Но в минувшие выходные певица вышла в свет на церемонии «Грэмми», поразив своим внешним видом поклонников.

Многие после премии признались, что даже не узнали кумира. Мадонна была вся опушая, а кожа на ее лице была перетянута, словно барабан. Ни единой морщинки, брови «съехали» с лица, да и в принципе все черты претерпели значительные изменения не в лучшую сторону. В Сети пользователи писали, что певица радикально поменялась, и ей пора бы прекратить ходить к пластическому хирургу, иначе это может плохо закончиться.

Эксперты в области косметологии считают, что отечный вид артистки могли вызвать «уколы красоты», которые делают ради омоложения. Гиалуроновая кислота, попадая под кожу, начинает притягивать воду, из-за чего лицо и начинает «плыть».

Напомним, что на церемонии «Грэмми» в этом году засветился и Филипп Киркоров. Он был с ног до головы одет в бренды и пытался привлечь внимание Мадонны. Но та прошла мимо, даже не посмотрев в его сторону.