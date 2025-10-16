63-летний актер Том Круз и Ана де Армас расстались после 9 месяцев отношений. Об этом сообщает Daily Mail.

В феврале 2025 года стали появляться слухи о новом романе Круза. Тогда его заметили за ужином в Лондоне с Армас. Отношения знаменитостей были недолгими: спустя 9 месяцев они расстались. Почему пара разошлась — не уточняется. При этом инсайдер заявил, что Том и Ана остались друзьями.

«Том и Ана хорошо проводили время вместе, но их отношения как пары подошли к концу. Они останутся хорошими друзьями, но больше не будут встречаться. Они просто поняли, что у них ничего не получится и что им лучше остаться друзьями», — высказался инсайдер.

Несмотря на расставание, экс-возлюбленные по-прежнему проводят время вместе. Армас помогает Крузу в работе над его новым фильмом.

«Ей уже предложили роль в его следующем фильме, так что они продолжат работать вместе», — пишет источник.

