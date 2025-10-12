Увидел татуировку и понял, что это Джастин Трюдо: Кэти Перри заметили за поцелуем с бывшим канадским премьером

Певица Кэтти Перри и бывший премьер-министра Канады Джастин Трюдо попали в объектив камеры во время поцелуя на яхте. Исполнительница старательно скрывала роман с политиком, но очевидцы поспешили поделиться снимками с общественностью.

Изображения, сделанные не так давно, опубликовал Daily Mail. Пассажир туристического судна проплывал в конце сентября у побережья Санта-Барбары. Там он заметил яхту с парой на борту. Сначала свидетель распознал Кэти, а потом узнал и ее кавалера.

«Я сначала не понимал, с кем, пока не увидел татуировку на руке парня и сразу не понял, что это Джастин Трюдо», — поделился историей и снимками очевидец.

