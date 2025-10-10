Анджелина Джоли подала в суд новый иск против бышего супруга, актера Брэда Питта

Голливудская актриса Анджелина Джоли продолжает конфликтовать со своим бывшим мужем Брэдом Питтом. Звезда «Расхитительницы гробниц» подала против экс-супруга новый судебный иск. Об этом пишет People.

Сообщается, что знаменитость потребовала от Питта 33 тысячи долларов в качестве компенсации ее расходов на адвокатов. По словам актрисы, именно столько она потратила на оспаривание иска самого актера против нее. Ранее бывший муж потребовал через суд раскрыть переписку Джоли со служащим компании Stoly, которому та продала свою долю замка и поместья Шато Мираваль во Франции.

Очередные тяжбы между Анджелиной и Брэдом вызвали бурную реакцию со стороны фанатов последнего. Многие считают новые требования экс-супруги актера смехотворными, учитывая ее многомиллионные гонорары. По мнению поклонников Питта, Джоли просто хочет лишний раз помучить своего бывшего.

Напомним, что бракоразводный процесс актеров завершился еще в декабре 2024 года.

