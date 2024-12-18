62-летнего актера Тома Круза наградили за популяризацию службы в армии США. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на зарубежное издание.

Том Круз получил орден от военно-морских сил армии США за популяризацию службы в кино. Он был отмечен высшей наградой, которую могут присудить гражданскому лицу. Отмечается, что благодаря роли Тома в фильме «Лучший стрелок» повысился престиж службы в глазах американцев. А продолжение кинокартины в 2022 году вызвало ностальгию у старшего поколения.

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