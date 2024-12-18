«Постарел на 200 лет за 2 месяца»: седого Арнольда Шварценеггера заметили на улице в Нью-Йорке
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Актера Арнольда Шварценеггера заметили на улице в Нью-Йорке. Кадры с прогулки звезды разлетелись по социальным сетям и ужаснули пользователей. Они считают, что знаменитость сильно постарел. На это обратил внимание Telegram-канал «НЕБОЖЕНА».
Фанаты отметили, что 77-летний Арнольд сильно изменился за последнее время. Он отпустил волосы и стал полностью седым. Идя по улице, актер немного прихрамывал и в целом выглядел осунувшимся.
«Постарел на 200 лет за 2 месяца», - заявили поклонники Шварценеггера.
Отметим, что актер продолжает активно сниматься в кино. Сейчас он задействован в рождественском проекте «The Man with the Bag». Видео, которое сняли очевидцы, как раз было снято во время съемочного процесса. Между сценами Арнольд прогуливался в компании пяти телохранителей.
Ранее стало известно, что Арнольд Шварценеггер лишил денег внебрачного сына Джозефа. Сам он утверждает, что сделал это из большой любви.