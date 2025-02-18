60-летний Рассел Кроу появился на публике после похудения и стал объектом споров в Сети

Известный австралийский актер Рассел Кроу появился на публике после похудения и стал объектом споров в Сети. Об этом пишет издание Daily Mail.

60-летний Кроу появился на церемонии вручения премии Австралийской академии кинематографа и телевидения (AACTA Awards). Для выхода в свет артист выбрал черный брючный костюм, рубашку в тон и лакированные туфли. Вдобавок звезда «Гладиатора» продемонстрировал постройневшую фигуру, удлиненную прическу и седую бороду.

Читатели Daily Mail поспешили похвалить внешний вид актера в комментариях.

«Стал намного лучше. Рад видеть, что он сильно похудел», «Он был нездоров, так что сейчас выглядит лучше со всех сторон», «Выглядит потрясающе! Чистый талант», «Осталось постричься и побриться», — поделились пользователи.

Ранее мы писали, что Рассел Кроу собирается жениться на 33-летней Бритни Териот в Риме.

Также актера Леонардо Ди Каприо засняли с девушкой впервые после пожаров в Лос-Анджелесе.