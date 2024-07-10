60-летний Рассел Кроу собирается жениться на 33-летней Бритни Териот в Риме

60-летний актер Рассел Кроу готовится к свадьбе со своей возлюбленной Бритни Териот. Звезда уже даже определился с местом для торжества. Он хочет организовать все в Риме. Об этом сообщает портал Now.

Источники рассказали, что Рассел давно любил Италию, а недавно еще и узнал о происхождении своего пра-пра-пра-дедушки. Оказалось, что он был родом из региона страны Марке. Это окончательно убедило актера в том, что он должен жениться именно в Европе.

Отмечается, что Бритни полностью поддержала Кроу и согласилась устроить свадьбу в Риме. Пара уже даже определилась с церковью, в которой они будут венчаться. Однако дата торжества пока не называется.

К слову, Рассел и Бритни встречаются уже четыре года. Несмотря на разницу в возрасте – актрисе 33 года – они счастливы вместе. В феврале этого года Кроу сделал любимой предложение руки и сердца, подарив ей кольцо с бриллиантом.

Ранее Бритни Спирс разорвала отношения с бойфрендом-уголовником и заговорила об одиночестве до конца жизни.