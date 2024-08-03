60-летний Брэд Питт удивил фанатов внешним видом на «Формуле-1». Об этом сообщает Леди Mail.ru.

Голливудский актер Брэд Питт пришел на Гран-при «Формулы-1» в Бельгии. Для выхода в свет он выбрал белую водолазку, поверх которой надел черную ветровку. На лице актера были коричневые очки с линзами в цвет оправы. На правой руке Питта красовалось массивное золотое кольцо.

Многие поклонники актера восхитились его внешним видом.

«Он всегда был красивым и остается таким до сих пор», «Стареет как хорошее вино», «Какая у него прекрасная фигура. Великолепно», «Он красавчик — и точка», «Самый красивый 60-летний мужчина на планете. Он становится все лучше и лучше», — написали комментаторы.

Накануне мы рассказывали об аварии, которая произошла с сыном Брэда Питта и Анджелины Джоли. Пакс Джоли-Питт врезался на самокате в автомобиль. Мы также писали о том, что Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в аварии сына.