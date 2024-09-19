60-летний актер Брэд Питт готов уехать из Голливуда из-за скандала с детьми. Об этом сообщает зарубежное издание Life&Style.

По информации источника, актер задумывается о переезде в Европу. Судебные разбирательства с экс-супругой и скандалы с детьми, отказавшимися от его фамилии, повлияли на отношение к Голливуду. Инсайдер отмечает, что жизнь в Лос-Анджелесе потеряла для него смысл, вот почему он продал дом, в котором раньше был с детьми.

Известно, что Питта подталкивает к переезду Джордж Клуни, его близкий друг. По мнению Клуни, жизнь в Европе спокойнее и интереснее. Также он считает, что переехав, Брэд сможет начать с чистого листа с новой возлюбленной. Джордж советует приятелю рассмотреть Францию или Италию.

К слову, сам Питт не комментировал слухи про переезд.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт сблизился с новой возлюбленной из-за судов с Анджелиной Джоли. Подробности читайте в этой новости.

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