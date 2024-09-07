«Это так много значило для него»: Брэд Питт сблизился с новой возлюбленной из-за судов с Анджелиной Джоли

Новая возлюбленная 60-летнего Брэда Питта поддержала актера в трудный период продолжающихся судов с экс-супругой Анджелиной Джоли. Именно это сблизило артиста с 31-летней фитнес-тренером и дизайнером Инес Де Рамон. Об этом сообщает US Weekly со ссылкой на инсайдера.

По словам источника, молодая избранница помогла Брэду Питту пережить суды с бывшей женой, актрисой Анджелиной Джоли.

«Брэд и Инес безумно влюблены. Она оказала ему огромную поддержку во время судов с Анджелиной и всех скандалов с детьми. Для Питта это было разрушительно. Он не делал публичных высказываний, но постоянно испытывал угрызения совести», — поделился собеседник издания.

Поддержка Инес Де Рамон дала понять актеру, что именно она является тем человеком, который ему нужен, и после этого они сблизились.

«Ее поддержка показала Брэду, кем она является на самом деле как партнер. Это так много значило для него и сблизило их», — заявил инсайдер.

1 сентября Брэд Питт и Инес Де Рамон появились вместе на красной дорожке 81-го Венецианского кинофестиваля. Пара посетила премьеру фильма «Одинокие волки», в котором актер снялся вместе с другом и коллегой Джорджем Клуни.

По словам источника, дебют актера и его возлюбленной на красной дорожке — «это признание того, насколько они крепки как пара», и «доказывает, насколько сильно они любят друг друга».

Напомним, слухи о новом романе Брэда Питта появились в ноябре 2022 года. Тогда актера и Инес Де Рамон заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма артиста «Вавилон». Отмечается, что это первые серьезные отношения знаменитости после его развода с Анджелиной Джоли.

Ранее мы писали о том, что СМИ выяснили, почему Брэд Питт вывел возлюбленную в свет лишь через два года после начала отношений.