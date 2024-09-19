Актер Майкл Мэдсен подал на развод и обвинил жену в смерти сына. Об этом сообщает Газета.Ru.

66-летний голливудский актер Майкл Мэдсен подал заявление на развод с ДеАнной Мэдсен. Он заявил, что фактически не живет с супругой еще с 2022 года. В заявлении о разводе актер написал, что стал жертвой «жестоких, созависимых и токсичных отношений».

Он также обвинил супругу в самоубийстве их 26-летнего сына, который покончил с собой в январе 2022 года. Якобы, на это повлияла алкогольная зависимость ДеАнны.

Майкл Мэдсен сыграл в таких картинах как «Бешеные псы», «Скала Малхолланд», «Убить Билла», «Город грехов», «Омерзительная восьмерка».

Ранее мы писали о том, что Майкла Мэдсена арестовали за домашнее насилие над женой. Он вышел из тюрьмы под залог в 20 тысяч долларов.