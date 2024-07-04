59-летняя актриса Моника Беллуччи вышла в свет с возлюбленным Тимом Бертоном. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

В Риме состоялась церемония вручения премии Globo d'Oro Awards. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Моника. Актриса вышла на красную дорожку, отдав предпочтение стилю total black. Она надела короткое платье и длинный черный плащ. Ее образ дополнили сумка из лаковой кожи, плотные колготки и босоножки. Беллуччи распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.

Примечательно, что актриса вышла в свет не одна, а вместе с режиссером Бертоном. Тим выбрал образ, сочетающийся с Моникой. По информации источника, знаменитости не скрывали чувств: они держались за руки, а в какой-то момент режиссер поцеловал волосы Беллуччи.

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