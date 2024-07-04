Роман актера Брэдли Купера и модели Джиджи Хадид перерос в «полноценные отношения», и они оба счастливы, пишет People Magazine со ссылкой на свои источники.

«В начале казалось, что это не больше, чем легкая интрижка, но теперь все гораздо серьезнее», - рассказал один из инсайдеров.

Источник утверждает, что звездам хорошо вместе, а Хадид испытавала чувства к Куперу еще до того, как они начали встречаться. «Они говорят о серьезных вещах, но и шутят между собой постоянно», - отметил собеседник People Magazine.

По словам другого источника издания, у влюбленных «был хороший старт», и учитывая их занятость, они уважают успехи друг друга и смогли найти время для романа. «Они сделали свои отношения приоритетом», - считает инсайдер.

Ранее мы сообщали, что Брэдли Купер, возможно, готовится сделать Джиджи Хадид предложение. Брэдли уже представил девушку членам семьи, она отлично ладит с его мамой и дочерью актера от модели Ирины Шейк.