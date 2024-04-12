59-летний актер Роберт Дауни-младший вышел на публику в обуви на массивных каблуках. Он выбрал необычный образ с прозрачной рубашкой. Об этом пишет и публикует фотографии артиста издание The Sun.

Голливудская звезда побывал на премьере сериала «Сочувствующий» от телестудии HBO. Знаменитости собрались на красной дорожке в Лос-Анджелесе. Внимание журналистов и гостей было приковано к Роберту, так как он выбрал эффектный образ. На нем был серый костюм, черная прозрачная рубашка, лакированные туфли. Фотографы запечатлели, что обувь была на массивном каблуке.

Звезда «Железного человека» по традиции не забыл о ярких аксессуарах, среди которых были очки с оранжевыми линзами. Также он примерил часы и браслеты с бусинами.

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