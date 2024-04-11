54-летняя невеста Безоса пришла на ужин к Байдену в платье российского бренда

54-летняя невеста миллиардера Джеффа Безоса пришла на ужин к президенту США Джо Байдену в платье российского бренда. Она выбрала наряд от Rasario. Об этом сообщает New York Post.

Журналистка Лорес Санчес произвела фурор в Белом доме, появившись вместе со своим богатым женихом. Она блистала в платье красного цвета с кружевным декольте и рукавами. Такой наряд продается в трех цветах за 2300 долларов (213,6 тысячи рублей).

Знаменитость дополнила образ блестящим клатчем и босоножками в золотистом цвете. Лорес сделала элегантную прическу и легкий макияж. Но не забыла про роскошные украшения – серьги и кольцо с бриллиантами.

Компанию звездной паре составили актер Роберт Де Ниро, генеральный директор Apple Тим Кук, гендиректор JP Morgan Chase Джейми Даймон и министр финансов Джанет Йеллен.

Ранее мы писали о том, что супермодель Ирина Шейк стала лицом российского бренда. Она снялась в рекламе и восхитила поклонников естественной красотой. На кадрах звезда была в коротких шортах с майкой и в бежевом тренче.

Также стало известно, что продюсер Яна Рудковская анонсировала запуск собственного бренда косметики. По ее словам, это будет «эксклюзивное производство». Запуск планируется уже этой осенью. Уже известно название.