Ричард Гир после болезни вышел в свет с женой, которая младше него на 33 года

Актер Ричард Гир появился на публике с женой Алехандрой, которая на 33 года моложе него. Они посетили благотворительное мероприятие City Harvest Gala 2024 и выглядели словно молодожены. Об этом сообщает Daily Mail.

74-летний голливудский актер не так часто бывает на людях, но сделал исключение. Он держал за руку избранницу и светился от счастья. Ричард примерил светло-голубую рубашку без галстука, темно-синий костюм и кожаные ботинки. А его спутница была в черном образе – корсетное платье с кружевной юбкой, серебристые босоножки и клатч в тон.

Появление пары на публике удивило журналистов, ведь они редко видят звезд вместе. После того, как актер переболел пневмонией, он стал избегать публичных мероприятий. Заболевание проявилось во время семейного отдыха на Мексике. Напомним, что супруги вместе уже шесть лет. Они отправились к алтарю в апреле 2018 года и сейчас воспитывают двух детей: пятилетнего и четырехлетнего сыновей. У Гира есть также старший сын от предыдущего брака. Парню сейчас 24 года.

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