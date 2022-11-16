58-летний секс-символ Голливуда Брэд Питт закрутил роман с молоденьким фитнес-тренером

После развода с Анджелиной Джоли красавчика Брэда Питта замечали в компании многих девушек. Ходили даже слухи, что актер собирается воссоединиться с бывшей супругой Дженнифер Энистон. Однако, несмотря на завидную внешность и известность, серьезные отношения звезде построить не удавалось.

Еще совсем недавно в Сети гремели новости о романе Брэда Питта с моделью Эмили Ратаковски. Но слухи пара никак не прокомментировала. Да и обсуждать было особо нечего, так как они появились вместе всего пару раз. Тем более недавно стало известно, что Ратаковски начала встречаться с бывшим одной из Кардашьян.

Зато в новом романе Брэда сомневаться не приходиться. Папарацци засняли актера вместе с новой возлюбленной, которую он проводил на концерт Боно. Там он познакомил спутницу со своими звездными друзьями: Синди Кроуфорд, Шоном Пенном и другими.

Избранницей голливудского актера стала 29-летняя фитнес-тренер и велнес-коуч Инес де Рамоне. Но несмотря на род деятельности, девушка не так далека от звездной тусовки, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что Инес была замужем за известным актером из сериала «Дневники вампира» Полом Уэсли. Пара была вместе три года, но совсем недавно разошлась из-за непреодолимых разногласий. Что ж, теперь у Инес де Рамоне есть второй шанс затащить под венец звезду.

Поклонники в сети пока неоднозначно относятся к известиям о новой паре. Многих не устраивает слишком большая разница в возрасте. Однако стоит отметить, что фитнес-тренер может помочь прийти Брэду Питту в форму, ведь многие фанаты актера заметили, что он немного запустил себя в последнее время.

Ранее общественность потрясла новость о том, что Бритни Спирс официально вернулась к своему бывшему мужу.