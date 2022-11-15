Разведенная Эмили Ратаковски закрутила роман с бывшим любовником Ким Кардашьян

«Несмотря на то, что развод дался ей тяжело, Эмили всегда смеется рядом с Питом. А ему нравится, что она умная», – рассказал близкий из круга знаменитостей.

Впервые об их романе стало известно в минувшие выходные. В аккаунте сплетен DeuxMoi появилось анонимное сообщение, в котором говорилось, что пару видели на свидании в Бруклине. Они много улыбались и держались за руки.

Напомним, что летом этого года модель подала на развод с кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Супруги прожили в браке пять лет, у них родился сын Сильвестр Аполло. По слухам, Эмили бросила мужа после того, как узнала о его многочисленных изменах.

После разрыва в Сети ходили слухи, что брюнетка встречается с главным красавцем Голливуда – Брэдом Питтом. Но их свидания ни к чему не привели.

Пит Дэвидсон почти год был счастлив в отношениях с Ким Кардашьян. Поклонники были уверены, что скоро ловелас найдет новую девушку. Он встречался со многими красавицами: Арианой Гранде, Кейт Бекинсейл, Маргарет Куэлли, Кайей Гербер и Фиби Дайвенор.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски думает о сексе на первом свидании.