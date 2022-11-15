Разведенная Эмили Ратаковски закрутила роман с бывшим любовником Ким Кардашьян
В зарубежном шоу-бизнесе появилась еще одна яркая пара – сексапильная модель Эмили Ратаковски закрутила роман с бывшим возлюбленным Ким Кардашьян, Питом Дэвидсоном. Об этом написали сразу несколько крупных изданий.
Инсайдер сообщил порталу Us Weekly, что 28-летний комик проводит много времени с 31-летней манекенщицей. По его словам, они тесно общаются уже пару месяцев и безумно нравятся друг другу.
Анонимный источник пояснил, что молодых людей свели их общие друзья. Ратаковски невероятно привлекательная девушка, а Пит – главный сердцеед.
Фото: Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue
«Несмотря на то, что развод дался ей тяжело, Эмили всегда смеется рядом с Питом. А ему нравится, что она умная», – рассказал близкий из круга знаменитостей.
Впервые об их романе стало известно в минувшие выходные. В аккаунте сплетен DeuxMoi появилось анонимное сообщение, в котором говорилось, что пару видели на свидании в Бруклине. Они много улыбались и держались за руки.
Напомним, что летом этого года модель подала на развод с кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Супруги прожили в браке пять лет, у них родился сын Сильвестр Аполло. По слухам, Эмили бросила мужа после того, как узнала о его многочисленных изменах.
После разрыва в Сети ходили слухи, что брюнетка встречается с главным красавцем Голливуда – Брэдом Питтом. Но их свидания ни к чему не привели.
Пит Дэвидсон почти год был счастлив в отношениях с Ким Кардашьян. Поклонники были уверены, что скоро ловелас найдет новую девушку. Он встречался со многими красавицами: Арианой Гранде, Кейт Бекинсейл, Маргарет Куэлли, Кайей Гербер и Фиби Дайвенор.
Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски думает о сексе на первом свидании.