Бритни Спирс официально вернулась к бывшему мужу

После череды откровенных фото и провокаций голливудская дива Бритни Спирс вновь вернулась к бывшему мужу, красавцу Сему Асгари.

Пора официально скрепила свои отношения полтора года назад, однако, после церемонии бракосочетания благоверный резко перестал появляться в компании певицы.

Отсутствие Сему на тусовках вызвали подозрения о проблемах в семье.

Как-либо прокомментировать слухи о странном поведении Асгари не смогла даже сама поп-дива.

Мы решили отдохнуть от замужества какое-то время, – все, что смогла сказать журналистам Бритни.

И вот, наконец, звезда открыто заявила о возвращении мужа в свет.

Что ж, в ближайшее время ждём от голливудской парочки уже совместных фотографии в стиле ню.