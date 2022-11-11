13:56, 11 ноября 2022
1 мин.
Бритни Спирс официально вернулась к бывшему мужу
После череды откровенных фото и провокаций голливудская дива Бритни Спирс вновь вернулась к бывшему мужу, красавцу Сему Асгари.
Пора официально скрепила свои отношения полтора года назад, однако, после церемонии бракосочетания благоверный резко перестал появляться в компании певицы.
Отсутствие Сему на тусовках вызвали подозрения о проблемах в семье.
Как-либо прокомментировать слухи о странном поведении Асгари не смогла даже сама поп-дива.
- Мы решили отдохнуть от замужества какое-то время, – все, что смогла сказать журналистам Бритни.
И вот, наконец, звезда открыто заявила о возвращении мужа в свет.
Что ж, в ближайшее время ждём от голливудской парочки уже совместных фотографии в стиле ню.
Источник фото:www.gettyimages
Источник:https://csn-tv.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
#брак,