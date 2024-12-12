57-летняя Николь Кидман вышла в свет в платье-бюстье, усыпанном цветами

Австралийская и американская актриса Николь Кидман вышла в свет в платье, усыпанном цветами. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее фото.

57-летняя знаменитость появилась на премьере киноленты «Малышка», в которой исполнила главную роль. Мероприятие состоялось 11 декабря в Лос-Анджелесе. Для появления на публике артистка выбрала платье-бюстье со шлейфом, украшенное розовыми цветами из ткани и черным поясом с бантом. Знаменитость также дополнила образ браслетом, несколькими кольцами и серьгами.

Звезде «С широко закрытыми глазами» собрали волосы в небрежный хвост и сделали макияж с черными стрелками, розовыми тенями и блеском для губ.

Напомним, с 2005 года Николь Кидман состоит в отношениях с австралийским музыкантом Китом Урбаном. У пары двое общих детей.

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