44-летний Крис Пайн появился на публике с новой молодой возлюбленной: кто она

44-летний актер Крис Пайн рассекретил свою новую возлюбленную. Ею стала Кина Скай Венгер, которая на 15 лет моложе звезды. Об этом сообщает Daily Mail.

О том, что у Криса новые отношения, стало известно уже давно. Но актер никак не комментировал слухи. Однако недавно папарацци удалось поймать пару во время свидания. Возлюбленные держались за руки и не скрывались об журналистов.

Отметим, что Венгер не связана с киноиндустрией, но работает со звездами. Она модный дизайнер.

До этих отношений у Криса был роман с Аннабель Уоллис. Они были вместе на протяжении четырех лет. Но в 2022 году актеры приняли решение расстаться. Причину Пайн не озвучивал, так как в принципе предпочитает не афишировать личную жизнь.

Напомним, что у актера также были романы и с другими голливудскими звездами. Среди них Оливия Манн и София Бутелла.

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