57-летняя актриса Николь Кидман вышла в свет в платье с открытой спиной. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

В Лос-Анджелесе состоялась премьера второго сезона боевика «Спецназ: Львица». Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Кидман — исполнительница главной роли. Для выхода в свет знаменитость выбрала бело-желтое платье с открытой спиной. Ее образ дополнили остроносые туфли, серьги с бриллиантами и кольца Roberto Coin.

В новинке кино актриса исполнила роль старшего руководителя разведывательного управления Кейтлин Мид, которая вынуждена найти баланс между работой, личной жизнью и ролью наставницы для другого человека.

Режиссером проекта стал Тейлор Шеридан.

Ранее сообщалось, что Николь Кидман может потерять крупный контракт из-за конфликта с Сальмой Хайек. Подробности читайте в этой новости.

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