Николь Кидман может потерять крупный контракт из-за конфликта с Сальмой Хайек

Скандал с Сальмой Хайек, произошедший на Неделе моды в Париже, может грозить Николь Кидман потерей крупного контракта с брендом Balenciaga. Знаменитости повздорили во время фотографирования на красной дорожке.

Напомним, звезда фильма «Догвилль» грубо оттолкнула 58-летнюю Сальму Хайек, когда та попыталась ее обнять и повернуть лицом к репортерам. Один из свидетелей инцидента рассказал, что Кидман также произнесла: «Не трогай меня».

Как пишет Radar Online, муж Хайек, миллиардер Франсуа-Анри Пино владеет знаменитой компанией, амбассадором которой стала Николь Кидман. Если актрису задело хамское поведение коллеги по цеху, то она может повлиять на супруга и заставить его разорвать контракт с обидчицей.

При этом пока ни одна сторона конфликта публично не прокомментировала произошедшее, но Сальма опубликовала совместный с Николь снимок у себя в блоге.

Как отмечает People, актрисы находятся в нормальных отношениях.

Ранее киноактер Том Круз раскритиковал бывшую супругу Николь Кидман за то, что она раскрыла подробности их неудачного брака. Артисты были женаты в период с 1990 по 2001 год.