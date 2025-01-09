57-летняя актриса Николь Кидман вышла в свет в черном платье с открытой спиной

57-летняя Николь Кидман вышла в свет в бархатном платье с открытой спиной. Кадры с мероприятия публикует Women's Wear Daily.

В Нью-Йорке 7 января состоялся гала-вечер National Board Review Gala 2025, гостьей которого стала Кидман. Для выхода в свет актриса выбрала черное бархатное платье в пол, которое подчеркнуло ее фигуру. Еще одной особенностью наряда стала открытая спина, украшенная жемчужинами.

Образ Николь дополнили туфли от Christian Louboutin и украшения от Messika. Также ей сделали макияж с черными стрелками, розовыми губами и собрали волосы в хвост.

Ранее мужа Николь Кидман раскритиковали за внешний вид в церкви. Кит Урбан надел черные брюки и синюю рубашку, которую расстегнул у горла. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Зендаю заметили с кольцом за 20 млн рублей на безымянном пальце. После выхода в свет актрисы все вновь заговорили о ее помолвке с Томом Холландом.