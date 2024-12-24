«Ты не в баре»: мужа Николь Кидман раскритиковали за внешний вид в церкви

Супруга актрисы Николь Кидман Кита Урбана осудили за внешний вид в церкви. Об этом пишет издание Daily Mail.

Для похода в церковь знаменитость предпочла белое платье и бежевые балетки. Ее дочь выбрала в платье с цветочным принтом и оборками. При этом супруг Кит Урбан надел черные брюки и синюю рубашку, которую расстегнул у горла. Поклонники не оценили образ избранника артистки.

«Застегни рубашку, Кит! Ты в церкви, а не в баре», «Киту нужно застегнуть две верхние пуговицы на рубашке. Его классический образ совершенно не подходит для церкви», — высказались юзеры в комментариях.

С 2005 года Николь Кидман замужем за австралийским музыкантом Китом Урбаном. У пары двое общих детей: помимо Сандей Роуз, они воспитывают 13-летнюю Фэйт Маргарет. Пара не скрывает, что наследниц выносили суррогатные матери.

У знаменитости также есть двое приемных детей, которых она усыновила в браке с коллегой Томом Крузом. После расставания артистов в 2001 году их дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони захотели остаться с отцом.

Ранее мы писали, что Николь Кидман пострадала на съемках фильма.