57-летняя актриса Николь Кидман снялась для глянца в вечернем платье в воде. Кадры с фотосессии были опубликованы в Сети.

Николь Кидман стала героиней нового выпуска австралийского Marie Claire. Для обложки был выбран портретный снимок, на котором актриса запечатлена в синем платье с открытыми плечами, небрежной укладкой и макияжем с акцентом на глаза.

Для другой съемки Николь пришлось устроить заплыв в вечернем платье зеленого цвета. Также актриса примерила красное платье с открытой спиной, позируя среди цветов.

Автором снимков стала фотограф Вики Кинг, которая ранее работала со Стеллой Маккартни, Уиллом Поултером и другими звездами.

Ранее сообщалось, что дочери Николь Кидман не хотят смотреть ее фильм «Плохая девочка». Наследниц актрисы смущают сцены, во время которых она изображает любовь с молодым партнером. Подробности читайте в этой новости.

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