«Не хотят этого видеть»: почему дочери Николь Кидман отказались смотреть ее новый фильм

Австралийская актриса Николь Кидман рассказала, что дочерей смутила ее роль в скандальном фильме «Плохая девочка». По ее словам, наследницы «не хотят этого видеть». Об этом звезда призналась в интервью Telegraph Review.

Знаменитость появилась в необычном образе перед зрителями – она сыграла роль главы крупной компании, которая вступает в связь с молодым сотрудником Сэмюэлом. На съемках были очень смелые сцены, которые смутили детей Николь. Она призналась, что сама испытывает смущение, когда думает, что ее дочери увидят маму в таком виде.

Напомним, что Кидман воспитывает 16-летнюю Сандей Роуз и 14-летнюю Фэйт Маргарет от музыканта Кита Урбана.

«Мои дочери не увидят сексуальных сцен с моим участием. Они и сами сказали, что не хотят этого видеть. Никто из них не заинтересован в том, чтобы видеть маму такой», — поделилась звезда.

Также она признавалась, что смущалась во время премьеры фильма на Венецианском кинофестивале. Она столкнулась с повышенным вниманием и старалась прятаться за спинами коллег на красной дорожке.

Ранее актриса Николь Кидман раскрыла секрет крепкого брака с Китом Урбаном. Она рассказала, что у них в доме есть «двойной душ». Женщина рада, что проводит с супругом много времени и слышит, как он поет.