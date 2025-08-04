Россияне лишились сотни тысяч рублей из-за концерта Джей Ло в Ереване

Российские поклонники певицы Дженнифер Лопес не смогли попасть на ее концерт в Ереване из-за отмены рейса Red Wings. Фанаты упустили возможность посетить долгожданное шоу и лишились сотни тыс. рублей.

Фанаты артистки летели из Сочи в Ереван компанией Red Wings. Россияне давно планировали поездку и мечтали потанцевать под песни звезды. Но в день вылета их рейс перенесли на семь часов — туристы не отчаялись, поскольку еще успевали на концерт. После экипаж отправили на пересменку, и пассажиры снова не смогли отправиться в Армению, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Пассажиры рассказали, что три раза проходили на посадку, но в итоге их рейс отменили совсем без объяснения причин.

Поклонники знаменитости просили ее задержать концерт, но это не помогло. В итоге они написали жалобу на авиакомпанию, которая должна рассмотреть обращение в течение недели.

Напомним, исполнительница собиралась выступить в Москве в августе, но отказалась от концерта из-за СВО: Джей Ло опасается репутационных рисков.