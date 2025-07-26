Дженнифер Лопес потеряла юбку во время концерта в Варшаве, но продолжила шоу
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Дженнифер Лопес потеряла юбку во время концерта, но продолжила шоу. Подробности приводит Parade.
На сольном выступлении в Варшаве артистка показала всем, что готова справиться с любыми трудностями, которые возникают во время концертов. На этот раз у артистки случился курьезный случай — она потеряла юбку от костюма.
Команда певицы пыталась исправить случившееся и поправить часть наряда, но через время она полностью соскользнула вниз, оставив звезду в золотых трусах.
При этом сама Дженнифер не растерялась: она начала позировать перед зрителями и шутить насчет инцидента. Затем певица сняла юбку и бросила фанатам, когда стало понятно, что ее больше пересшить.
«Я тут, вообще-то, в одних трусах!», — спокойно произнесла Лопес.
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