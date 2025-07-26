Дженнифер Лопес потеряла юбку во время концерта в Варшаве, но продолжила шоу

Дженнифер Лопес потеряла юбку во время концерта, но продолжила шоу. Подробности приводит Parade.

На сольном выступлении в Варшаве артистка показала всем, что готова справиться с любыми трудностями, которые возникают во время концертов. На этот раз у артистки случился курьезный случай — она потеряла юбку от костюма.

Команда певицы пыталась исправить случившееся и поправить часть наряда, но через время она полностью соскользнула вниз, оставив звезду в золотых трусах.

При этом сама Дженнифер не растерялась: она начала позировать перед зрителями и шутить насчет инцидента. Затем певица сняла юбку и бросила фанатам, когда стало понятно, что ее больше пересшить.

«Я тут, вообще-то, в одних трусах!», — спокойно произнесла Лопес.

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