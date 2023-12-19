Сестра Селин Дион рассказала, что певица утратила контроль над мышцами. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Сестра звезды Клодетт Дион рассказала о том, что неврологическое заболевание Селин Дион прогрессирует. Несмотря на то, что певица пытается бороться с болезнью, стало известно о том, что знаменитость потеряла контроль над своими мышцами.

При этом, Селин Дион до сих пор рассчитывает вскоре вернуться на сцену, рассказала ее сестра. Сейчас знаменитость мучается от сильнейших мышечных спазмов.

«Она всегда много работала. Наша мать всегда говорила ей: „У тебя все получится“», — рассказала Клодетт.

Напомним, в декабре 2022 года Селин Дион сообщила на своей странице в соцсетях, что у нее было диагностировано неизлечимое неврологическое заболевание — синдром мышечной скованности.

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