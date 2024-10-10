Раскрыта личность самой популярной среди мошенников звезды

Голливудская актриса Скарлетт Йонханссон возглавила список звезд, чьи имена чаще всего используют в мошеннических схемах. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

На первой строчке списка оказалась звезда «Мстителей» Скарлетт Йоханссон. Второе место заняла модель Кайли Дженнер, а третья позиция — певице Тейлор Свифт. Топ-5 замыкают Аня Тейлор-Джой и Том Хэнкс. Также в первой десятке оказались Сабрина Карпентер, Сидни Суини, Блейк Лайвли, Джонни Депп и Эддисон Рей.

Образы артисток используют в схемах, которые предлагают скачать фильмы или песни, заключить сделки по продаже товаров с участием знаменитостей, инвестировать в криптовалюту или купить билеты на концерты. Аферисты также иногда используют дипфейковые ролики со знаменитостями, чтобы получить данные о банковском счете фаната или установить на его устройство вредоносное ПО, которое может привести к краже личной информации.

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