54-летний рэпер P. Diddy обвинил власти США в утечке информации по его делу. Об этом сообщает зарубежный телеканал ABC News.

Как сообщает источник, 9 октября рэпер подал иск в суд и обвинил федеральных агентов, прокуроров в незаконной утечке информации по его делу. Адвокаты музыканта заявили, что утечка данных привела к «разрушительной, крайне предвзятой досудебной огласке», которая может лишить их подзащитного права на справедливость.

«Шон Diddy Комбс обвиняет правительство в утечке информации о его обвинительном заключении», — пишет источник.

Напомним, что рэперу предъявлены обвинения в торговле людьми и организации преступной деятельности.

Ранее журналистка рассказала, как P. Diddy хотел соблазнить ее во время интервью. Подробности читайте в этой новости.

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