27-летняя модель Мади Джио задолжала Италии 158 млн и уехала в другую страну. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

По информации источника, модель задолжала налоговой Италии, но пообещала, что выплатит их за границей. Манекенщица не сдержала слово и уехала из страны в Швейцарию, пока шло расследование.

Налоговая оценила примерный уровень жизни Мади и обнаружила, что он не сходится с заявленными ею доходами. На модель было доложено в прокуратуру Бусто-Арсицио за ложные декларации.

Примечательно, что сама модель возмущена обвинениями в ее адрес.

«Теперь я живу в Швейцарии. Я всегда платила налоги как в Италии, так и в Швейцарии. Я читала газетные статьи, обвиняющие меня в уклонении от уплаты налогов. Мое право на неприкосновенность частной жизни и, прежде всего, неприкосновенный принцип невиновности, пока не будет доказана вина, были нарушены», — заявила знаменитость.

Адвокат модели добавил, что оспаривает каждое обвинение в ее адрес.

Ранее сообщалось, что у Джастина Бибера появились психологические проблемы из-за скандала с P.Diddy.