Журналистка рассказала, как P. Diddy хотел соблазнить ее во время интервью

Американская журналистка Тресси Макмиллан рассказала, как брала интервью у продюсера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс), которого в настоящий момент обвиняют в торговле людьми. Ее слова приводит издание The Independent.

Как призналась журналистка, во время их беседы в 2021 году музыкант вел себя как настоящий психопат и всячески пытался соблазнить ее. В частности, Комбс постоянно называл себя «привлекательным молодым человеком», чем шокировал Макмиллан.

«Он все время говорил: "Я привлекательный молодой человек". Прежде всего он описывал себя словом "молодой", что показалось мне странным. Показательно, что он преподносил себя как сильного, сексуального и физически привлекательного персонажа, хотя на самом деле он просто богат. Если бы не деньги и звездность, я не уверена, что мы бы смотрели на него и думали такие вещи, но ведь именно такую историю мог бы написать о себе очень напуганный, застенчивый маленький мальчик, верно?», - поделилась женщина.

Уточняется, что Макмиллан на несколько лет старше P. Diddy, однако это не помешало последнему вступить во флирт с журналисткой. Она отметила, что это больше напоминало то, как школьник пытается произвести впечатление на мать своего друга.

«У меня было такое чувство, что он никогда по-настоящему не общался с такой женщиной, как я, с той, которой на самом деле ничего от него не было нужно. И он был немного не в своей тарелке, поэтому продолжал пробовать разные подходы», — добавила она.

Напомним, 17 сентября P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли продюсеру выйти на свободу. Он предстанет перед судом в начале октября. Продюсеру грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее стала известна сумма, которую P. Diddy готов заплатить за молчание одной из своих жертв.