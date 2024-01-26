Пока Лопес в отъезде: Бена Аффлека подловили на прогулке с бывшей женой

В 2022 году Бен Аффлек женился на своей бывшей возлюбленной, певице Дженнифер Лопес. Однако 51-летний актер продолжает общаться с экс-супругой Дженнифер Гарнер, которая родила ему двух дочерей и сына. Недавно знаменитостей заметили на совместной прогулке.

Гарнер и Аффлек продолжают общаться ради общих детей. Они вышли на прогулку на одну из улиц Лос-Анджелеса, где их застали папарацци. Бывшие супруги встретились у школы, где учится их 11-летний сын Самюэль. Нынешняя избранница актера в этот день была на Неделе моды в Париже, пишет Page Six.

Необычно то, что на снимках с экс-супругой голливудский артист буквально светится от счастья, тогда как на совместных фото с Дженнифер Лопес он всегда угрюмый и недовольный.

Бен Аффлек состоял в браке с актрисой Дженнифер Гарнер с 2005 по 2018 год. В 2021 году он возобновил отношения со своей бывшей невестой Дженнифер Лопес. Спустя год они поженились. Недавно влюбленные приобрели роскошный особняк. Они уже выложили в Сеть фотографии из нового дома.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес провели Новый год на Карибах. Папарацци засняли звездную пару во время шоппинга.