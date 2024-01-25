Провокационная съемка: Николь Кидман появилась на обложке Vogue

Австралийская актриса Николь Кидман приняла участие в самой смелой и пикантной съемке за всю свою карьеру. Она в девятый раз появилась на обложке австралийской версии Vogue. Об этом сообщается на сайте издания.

На кадрах актриса позирует в черном кружевном белье, а ее плечи обвила черная змея. Образ дополнен солнцезащитными очками в красной оправе и массивными кольцами с бриллиантами.

Интересно, что Николь Кидман не испугалась работать в кадре со змеей. Более того, идея такой съемки принадлежит звезде Голливуда.

В интервью журналу актриса отметила, что ей нравятся такие пресмыкающиеся.

«Мне кажется, это связано с тем же, почему я прыгаю с парашютом или ныряю с аквалангом», — поделилась Кидман.

Актриса считает змей красивыми, ее завораживает то, как передвигаются эти создания. Кроме того, ей нравится то, что можно сбросить кожу.

«Можно постоянно меняться и пробовать что-то новое — вот, что мне кажется интересным (excites me)», — призналась Николь Кидман.

26 января на сервисе Prime Video стартует новый сериал с участием актрисы — «Экспаты».

Ранее сообщалось о том, что Николь Кидман появилась на премьере сериала «Экспаты» в откровенном платье.