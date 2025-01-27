51-летняя модель Кейт Мосс снялась в новой фотосессии для известного бренда

Супермодель Кейт Мосс снялась в новой фотосессии. Звезда опубликовала некоторые кадры в своих социальных сетях.

Съемка была проведена в рамках рекламной кампании бренда Elisabetta Franchi. 51-летняя Мосс примерила на себя черный бюстгальтер с жакетом поверх него. Также она надела черные брюки, капроновые колготки, тканевое ожерелье-чокер и белые туфли. Звезде сделали макияж со стрелками и укладку в небрежной манере.

Недавно Мосс попала в объектив папарацци и напугала напугала поклонников своей внешностью. Они отметили, что инъекции ботокса сильно навредили модели — и не скупились на выражения вроде «позор» и «вы похожи на женщину с рынка».

А незадолго до этого Мосс рассталась с фотографом Николаем фон Бисмарком, который был моложе ее на 13 лет. Вместе они были почти девять лет, а причиной разрыва, как сообщается, стало расхождение в образе жизни знаменитостей — известно, что Бисмарк любит спокойное и размеренное существование, а модель, в свою очередь, «не против повеселиться».