Внешность 50-летней Кейт Мосс на фото папарацци напугала поклонников

Британская супермодель Кейт Мосс оказалась в объективе папарацци во время обеда в Лондоне и напугала поклонников. Соответствующие фото и комментарии опубликованы на сайте Dailly Mail.

50-летняя знаменитость запечатлена на размещенных фото в черных классических брюках, кофте с V-образным декольте, плаще и кожаных сапогах. Манекенщица дополнила свой образ шарфом с цветочным принтом и небольшой сумкой. В то же время Мосс воздержалась от макияжа и уложила волосы в легкие локоны.

Читатели Daily Mail были шокированы внешностью модели, о чем написали в комментариях под материалом.

«Вот что происходит, когда человек с естественной красотой делает инъекции ботокса», «Выглядит совершенно другим человеком — и это не в хорошем смысле», «Вы уверены, что это Кейт Мосс? Похоже на женщину с рынка», «Это позор», — поделились юзеры.

На прошлой неделе стало известно, что Кейт Мосс разошлась с бойфрендом, фотографом Николаем фон Бисмарком, который младше нее на 13 лет.