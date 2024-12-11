«Разные дороги в жизни»: Кейт Мосс разошлась с бойфрендом младше нее на 13 лет

Британская супермодель и актриса Кейт Мосс рассталась со своим бойфрендом, фотографом Николаем фон Бисмарком, который младше нее на 13 лет. Об этом пишет издание The Sun.

Манекенщица решила разойтись с возлюбленным после девяти лет отношений. Причиной разрыва называется разный образ жизни знаменитостей.

«Они то сходились, то расходились в течение нескольких месяцев, и в конце концов Кейт почувствовала, что пришло время двигаться дальше и разорвать отношения. Она поняла, что них разные дороги в жизни. В свои 50 Кейт чувствует себя великолепно и хочет повеселиться на Рождество», — поделился информатор.

Инсайдер отметил, что 37-летний Николай фон Бисмарк, наоборот, предпочитает спокойный образ жизни. Уточняется, что бывший избранник Кейт Мосс не употребляет спиртное.

«У них просто появлялись все более разные хобби и желания», — добавил источник.

Несмотря на разрыв, Кейт Мосс и Николай фон Бисмарк продолжают общаться и поддерживать дружеские отношения.

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