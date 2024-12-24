ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 декабря 2024, 11:39
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51-летняя Хайди Клум снялась в прозрачном топе

Супермодель Хайди Клум опубликовала фото в прозрачном топе у камина.
51-летняя Хайди Клум снялась в прозрачном топе

© Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум показала фигуру в прозрачном топе. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

51-летняя Хайди Клум снялась в прозрачном топе

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

51-летняя знаменитость снялась в черном прозрачном топе, мини-юбке, кружевных колготках и меховых сапогах. Манекенщица позировала у камина с распущенными волосами и макияжем с черной подводкой.

«Санта, ты спустишься ко мне сегодня вечером по дымоходу?», — подписала фото супермодель.

Хайди Клум с 2019 года замужем за гитаристом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулитцей. Пара воспитывает четверых детей Клум: Лени от итальянского предпринимателя Флавио Бриаторе, а также Генри, Йохана и Лу от британского музыканта Сила.

Ранее Хайди Клум пожаловалась на хейтеров, критикующих ее отношения с молодым супругом.

Также мы писали, что дочь Хайди Клум пришла в ресторан в капроновых колготках и удивила публику.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
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