51-летняя Хайди Клум снялась в прозрачном топе

51-летняя знаменитость снялась в черном прозрачном топе, мини-юбке, кружевных колготках и меховых сапогах. Манекенщица позировала у камина с распущенными волосами и макияжем с черной подводкой.

«Санта, ты спустишься ко мне сегодня вечером по дымоходу?», — подписала фото супермодель.

Хайди Клум с 2019 года замужем за гитаристом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулитцей. Пара воспитывает четверых детей Клум: Лени от итальянского предпринимателя Флавио Бриаторе, а также Генри, Йохана и Лу от британского музыканта Сила.

Ранее Хайди Клум пожаловалась на хейтеров, критикующих ее отношения с молодым супругом.

Также мы писали, что дочь Хайди Клум пришла в ресторан в капроновых колготках и удивила публику.