51-летняя актриса Кейт Бекинсейл вышла на публику в «платье Барби» с корсетом

Актриса Кейт Бекинсейл вышла на публику в «платье Барби» с корсетом и необычной юбкой. 51-летняя звезда позировала фотографам на гала-вечере журнала Variety. Кадры публикует Daily Mail.

СМИ пишут, что артистка стала звездой мероприятия и вдохновила поклонников в соцсетях. На Кейт было необычное мини-платье Christian Siriano с корсетом и пышной юбкой в необычном и даже «театральном» стиле. Она добавила к образу массивные украшения, сделала элегантную прическу с бантом и надела босоножки на платформе, украшенные бутонами роз.

Пользователи Сети отметили, что актриса не меняется с возрастом и выглядит великолепно, но нашлись и те, кто раскритиковал Кейт за инфантильные наряды.

«Кажется, она старовата для такого платья?», «Очаровательное мини для юной девушки», «Какая разница, сколько лет, если она выглядит восхитительно?» – пишут в комментариях.

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