55-летняя Дженнифер Энистон закрутила новый роман: что известно о возлюбленном актрисы

Актриса Дженнифер Энистон начала новые романтические отношения. Издание RadarOnline утверждает, что у нее роман с собственным пластическим хирургом.

После расставания 55-летней звезды Голливуда с Джастином Теру прошло уже почти 6 лет. С тех пор она не провоцировала слухи о новых любовных интересах. Однако не так давно поклонники заговорили, что она счастлива с новым мужчиной. Дело в том, что источник из ее окружения заявил — Дженнифер увлеклась хирургом. Причем это не просто симпатия, а влюбленность.

«Джен ведет себя очень загадочно по этому поводу», - поделился инсайдер.

Впрочем, сама актриса пока слухи не комментирует.

Напомним, что все предыдущие отношения Энистон были в основном с коллегами. Однако все они заканчивались плохо, поэтому актриса делилась, что, если и влюбится, то в человека не из Голливуда. По ее словам, она устала от эгоцентризма мужчин-звезд.

«Ей нужен кто-то с нормальной работой, кто не гонится за славой», - говорил источник из ее окружения.

Ранее новый предполагаемый бойфренд Анджелины Джоли познакомил актрису со своей семьей.