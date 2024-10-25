Актер Пол Мескал заявил, что отказался бросить пить ради съемок в «Гладиаторе»

Актер Пол Мескал заявил, что отказался бросить пить ради съемок в фильме «Гладиатор». В интервью Грэму Нортону он рассказал, как проходила подготовка к съемкам в главной роли у режиссера Ридли Скотта. Отрывки публикует издание US Magazine.

Ирландская звезда признался, что не смог отказаться от вредных привычек даже ради такого масштабного проекта. При этом он много работал – занимался с персональным тренером, соблюдал специальную диету. Но побороть тягу к спиртному и сигаретам так и не смог.

«Я ел очень много курицы и поднимал тяжести, работал с тренером и сделал все, о чем он просил. Но так уж вышло, что я люблю пить и курить, так что я провел черту на песке в отношении своих привычек», — поделился Пол.

Также он заявил, что получил роль после 30-минутного собеседования по видео.

«Из них про роль мы говорили минут 10, а еще 20 — про гэльский футбол, его собаку и жену», — добавил актер.

Он ожидал, что будут еще пробы, но режиссер уже принял решение, так как «не любит тратить время впустую».

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