50-летняя Виктория Бекхэм заявила, что сидит на диете из-за проблем с кожей. Об этом сообщает зарубежное издание The Telegraph.

Модель на протяжении 25 лет питается только рыбой и овощами на пару. По словам знаменитости, она позволяет себе сладкое раз в год: ее любимым лакомством является арбузный торт. Как оказалось, Виктория следит за питанием из-за проблем с кожей. Она борется с акне, и отказ от вредной еды помогает ей не усугублять ситуацию.

«Именно из-за своей кожи я стала очень осторожно относиться к тому, что ем», — высказалась модель.

Виктория добавила, что перестала есть красное мясо еще в детстве. Также она отказалась от муки. Несмотря на ограничения, модель не готовит сама, хотя когда-то она пыталась этому научиться.

«Я могу сжечь даже воду. Так что, наверное, для всех будет лучше, если я не буду готовить», — высказалась Виктория.

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