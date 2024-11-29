«Лучший папа на свете»: дочери тяжелобольного Брюса Уиллиса снялись с актером в День благодарения

Дочери актера Брюса Уиллиса собрались вместе в доме родителей в День благодарения. Об этом они сообщили в социальных сетях, опубликовав новое фото с тяжелобольным отцом.

Уже несколько лет «крепкий орешек» страдает от деменции. И несмотря на то, что болезнь не вылечить, его родные не отчаиваются. Они стараются наслаждаться оставшимся временем с Брюсом, поэтому стали чаще проводить время всей семьей.

На свежем кадре, которым поделились 30-летняя Таллула и 33-летняя Скаут, дочери сидели возле папы и радостно его приобнимали. Брюс тоже выглядел вполне счастливо. Он с любовью смотрел на одну из наследниц и держал в руках табличку с надписью: «Лучший папа на свете».