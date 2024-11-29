«Лучший папа на свете»: дочери тяжелобольного Брюса Уиллиса снялись с актером в День благодарения
© Vianney Le Caer / Invision / AP / East News
Дочери актера Брюса Уиллиса собрались вместе в доме родителей в День благодарения. Об этом они сообщили в социальных сетях, опубликовав новое фото с тяжелобольным отцом.
Уже несколько лет «крепкий орешек» страдает от деменции. И несмотря на то, что болезнь не вылечить, его родные не отчаиваются. Они стараются наслаждаться оставшимся временем с Брюсом, поэтому стали чаще проводить время всей семьей.
На свежем кадре, которым поделились 30-летняя Таллула и 33-летняя Скаут, дочери сидели возле папы и радостно его приобнимали. Брюс тоже выглядел вполне счастливо. Он с любовью смотрел на одну из наследниц и держал в руках табличку с надписью: «Лучший папа на свете».
Отметим, что семья Уиллиса не стала скрывать его болезнь, так как они хотели, чтобы общественность знала об их борьбе. Сейчас, когда супруга актера больше знает о деменции, она старается помогать другим людям, столкнувшимся с этой проблемой.
Ранее жена Брюса Уиллиса раскрыла, по какому симптому они узнали, что у актера деменция.