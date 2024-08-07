48-летняя Кейт Уинслет не стала прикрывать складки на животе во время съемок

48-летняя актриса Кейт Уинслет не стала прикрывать складки на животе во время съемок фильма. Об этом сообщает зарубежное издание Harper’s Bazaar.

В новом интервью актриса призналась, что избавилась от комплексов. Во время съемок фильма о военном фотографе коллега сделал ей замечание, указав на жировые складки на животе. Знаменитость ответила обидчику, что любит и принимает свое тело.

«Есть эпизод, где Ли сидит на скамейке в бикини. Один из членов съемочной группы подошел между дублями и сказал: «Вам стоит выпрямиться». И я ответила: «Чтобы вы не видели складок на моем животе? Да никогда в жизни! Я специально их показываю»», — сообщила Кейт.

Известно, что внешность актрисы часто подвергается критики. Ее осуждали за лишний вес и большой размер ноги.

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